Bruxelles, Puigdemont è arrivato in tribunale per l'udienza

Il presidente destituito del governo catalano Carles Puigdemont è arrivato insieme a quattro ex ministri del suo esecutivo in tribunale a Bruxelles, dove è in programma l'udienza a loro carico per i mandati d'arresto europei chiesti da Madrid. I cinque mandati sono stati emessi il 3 novembre per "ribellione, sedizione, storno dei fondi pubblici e disobbedienza all'autorità". Puigdemont e i suoi rischiano 30 anni di carcere.