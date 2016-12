Bruxelles,Procura: liberato Cheffou

E' stato rilasciato per mancanza di prove Faycal Cheffou, il reporter ritenuto l'uomo con il cappello delle immagini riprese dalle telecamere dell'aeroporto di Bruxelles. A riferirlo è il sito belga Derniere Heure, che cita la Procura. Poche ore prima la polizia aveva rilanciato la caccia al cosiddetto "terzo uomo" postando sul suo sito un video in cui chiedeva a tutti i cittadini di collaborare per identificare il terrorista.