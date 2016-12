Bruxelles, no italiani in ospedale

Finora "nessun ospedale di quelli contattati ci ha comunicato la presenza di italiani, ma questo non è un dato definitivo". A dirlo è l'ambasciatore italiano a Bruxelles, Vincenzo Grassi, secondo il quale "la rete cellulare in Belgio funziona molto male, diversi ospedali sono subissati di chiamate e noi stessi abbiamo difficoltà a rispondere". L'ambasciatore quindi ribadisce che "non abbiamo per il momento evidenza di italiani coinvolti".