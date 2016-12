Bruxelles, media: annullata marcia

La "Marcia contro la paura", che doveva tenersi domenica a Bruxelles, è stata annullata dagli organizzatori dopo che le autorità avevano sconsigliato la partecipazione "per motivi di sicurezza". Lo scrive "La Libre Belgique". La manifestazione era stata pensata come "reazione" agli attentati di martedì. A lanciare l'appello per il rinvio erano stati il ministro dell'Interno belga, Jan Jambon, e il borgomastro di Bruxelles, Yvan Mayeur.