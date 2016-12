Bruxelles, identificato Laachraoui

Naijim Laachraoui è stato identificato tramite il suo Dna come il secondo kamikaze dell'aeroporto di Zaventem. Lo riferiscono media belgi e francesi. Il terrorista noto come l'artificiere degli attacchi di Parigi è dunque il terzo jihadista in totale ad essersi fatto esplodere a Bruxelles. Nel fotogramma diffuso dalla polizia è il primo a partire da sinistra e non "l'uomo col cappello" come ipotizzato in precedenza.