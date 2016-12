Bruxelles,falso identikit jihadista

L'identikit del quinto componente del commando che ha compiuto gli attacchi di Bruxelles "è falso e non ha alcuna rilevanza per l'indagine". Lo ha reso noto la Procura belga, precisando che l'uomo che si trovava con Khalid El Bakraoui, il kamikaze della metropolitana di Maelbeek, non è stato ancora identificato. La Procura "comprende il bisogno di informazione ma insiste sulla necessità di diffondere solo notizie verificate", si legge in una nota.