Bruxelles, due autisti del Parlamento Ue trovati con materiale dell'Isis

Due autisti che lavoravano per le società che hanno in appalto i servizi di trasporto degli europarlamentari a Bruxelles e a Strasburgo sono stati trovati in possesso di materiale propagandistico dell' Isis . La notizia è stata pubblicata dal settimanale tedesco Der Spiegel e ripresa dai media belgi, secondo cui i due sarebbero stati immediatamente licenziati. Gli inquirenti avrebbero aperto un'inchiesta.

Già da qualche tempo i servizi di trasporto degli eurodeputati sono finito nel mirino degli investigatori, soprattutto da quando si è scoperto che uno degli attentatori di Bruxelles del 22 marzo aveva lavorato per il Parlamento europeo. Al momento due società esterne si occupano del trasporto dei deputati: in tutto, 65 autisti a Bruxelles, 85 a Strasburgo.



Il primo caso, quello di Strasburgo, risale alla vigilia della visita del Papa (novembre 2014), quando la polizia francese segnalò la persona "sospetta", pare a causa delle sue parentele o amicizie, ai servizi di sicurezza del Parlamento. Nel 2016 invece, cominciando il suo turno e prendendo quindi possesso dell'auto di servizio, un autista trovò dentro il lettore dell'auto un CD con l'inno dell'Isis e segnalò il fatto ai servizi di sicurezza. Questi ultimi non impiegarono molto per scoprire chi lo aveva dimenticato e chiedere alla società che ha in gestione l'appalto il suo allontanamento.



Il caso degli autisti segue quello di uno dei kamikaze di Bruxelles, Najim Laachraoui, il quale aveva lavorato per un mese nell'estate del 2009, e per un altro mese nell'estate del 2010, nella società che ha in appalto il servizio di pulizie dell'Europarlamento. All'epoca Laachraoui era uno studente e in Belgio è consuetudine che nei mesi estivi i ragazzi abbiano delle brevi esperienze di lavoro.