Bruxelles, donna accoltella passanti in un centro commerciale

Una donna ha cercato di pugnalare diverse persone in un centro commerciale a Uccle, un quartiere residenziale di Bruxelles. Sul posto è immediatamente giunta la polizia che ha dovuto aprire il fuoco per bloccare la ragazza, ferendola a un braccio. L'autrice dell'aggressione soffre di problemi psichici. Tre persone leggermente ferite sono state trasportate in ospedale.