Bruxelles, Corte Ue: per la soia non si può usare la parola latte

"I prodotti puramente vegetali non possono essere commercializzati con denominazioni, come 'latte', 'crema di latte' o 'panna', 'burro', 'formaggio' e 'yogurt', che il diritto dell'Unione riserva ai prodotti di origine animale". Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, aggiungendo: "Ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione".

La società tedesca TofuTown, che produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani e in particolare prodotti puramente vegetali con le denominazioni "Soyatoo burro di tofu", "formaggio vegetale", "Veggie-Cheese", "Cream", e con altre denominazioni simili, è finita nel mirino del Verband Sozialer Wettbewerb, associazione tedesca di contrasto della concorrenza sleale, che ha ritenuto che tale promozione violi la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte ed i prodotti lattiero-caseari. La società si è difesa sottolineando che le denominazioni burro o cream sono sempre associate a termini che rimandano all'origine vegetale dei prodotti in questione.



Rispondendo alla richiesta della giustizia tedesca, la Corte ha stabilito che la normativa Ue riserva le denominazioni come "crema di latte o panna", "chantilly", "burro", "formaggio" e yogurt", unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte, e che l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, come quelle utilizzate dalla TofuTown, non influisce su tale divieto.