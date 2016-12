Bruxelles,Colle: in gioco libertà

"Gli ultimi, gravissimi attentati di Bruxelles confermano tragicamente che l'obiettivo del terrorismo fondamentalista è la cultura di libertà e democrazia". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella, esprimendo cordoglio per le vittime. Innalzate intanto le misure di sicurezza a Roma: massima attenzione nella Capitale, in particolare per la vigilanza degli obiettivi sensibili e dei luoghi affollati come metropolitane, stazioni ed aeroporti.