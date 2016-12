Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 1 di 15 Afp Afp Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 2 di 15 Afp Afp Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 3 di 15 Afp Afp Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 4 di 15 Afp Afp Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 5 di 15 Afp Afp Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 6 di 15 Ansa Ansa Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 7 di 15 Ansa Ansa Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 8 di 15 Ansa Ansa Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 9 di 15 Ansa Ansa Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 10 di 15 Ansa Ansa Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 11 di 15 Ansa Ansa Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 12 di 15 Ansa Ansa Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 13 di 15 Ansa Ansa Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 14 di 15 Ansa Ansa Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles 15 di 15 Ansa Ansa Paura in Belgio, esplosione all'istituto di criminologia di Bruxelles leggi dopo slideshow ingrandisci

Cinque persone fermate e poi rilasciate - La polizia ha fermato, ascoltato e poi rilasciato cinque persone ritenute collegate all'incidente. In una nota la procura belga ha spiegato che "nessuna accusa è stata formalizzata". L'attacco potrebbe essere stato messo in atto per distruggere delle prove. "E' chiaro - spiega la procura - che più persone potrebbero avere interesse a far sparire prove che si trovavano" nei laboratori.



Per introdursi nella struttura, l'auto dei criminali ha sfondato tre barriere di protezione. I laboratori hanno preso fuoco e i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 5.40 circa per domare le fiamme. Sul posto sono accorsi gli agenti della scientifica per individuare possibili tracce lasciate dai responsabili dell'attacco.



L'Incc è un istituto indipendente legato all'ente di giustizia federale del Belgio e si trova appunto nel sobborgo di Neder-Over-Heembeek, nella zona nord di Bruxelles. In Belgio l'allerta terrorismo è alta dopo gli attentati del 22 marzo a Bruxelles, quando dei kamikaze si fecero esplodere all'aeroporto di Zaventem e in una stazione della metropolitana, provocando complessivamente 32 morti. Quegli attacchi furono rivendicati dallo Stato islamico.



Procura Bruxelles: probabilmente no terrorismo - "Probabilmente non si tratta di terrorismo. E' un atto criminale. Lo ha detto la portavoce della Procura di Bruxelles, Ine Van Wymersch. La portavoce ha aggiunto che probabilmente non si è trattato di una bomba, ma di un attacco incendiario contro i laboratori dell'istituto condotto da più di una persona.