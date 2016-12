Bruxelles, bloccato l'uomo armato di coltello che aveva preso 15 ostaggi in supermercato

E' stato bloccato l'uomo, armato di coltello, che si era barricato in un supermercato prendendo 15 persone in ostaggio a Forest, vicino a Bruxelles. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni riferite dai media, di un gesto successivo a un furto. L'uomo non ha fatto rivendicazioni particolari o legate al terrorismo avrebbe più volte ripetuto "non voglio andare in prigione".