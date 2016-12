Bruxelles,attacchi previsti il 28/3

Gli attacchi di Bruxelles erano stati pianificati per essere compiuti il giorno di Pasquetta (28 marzo), ma sono stati anticipati a causa dell'arresto di Salah Abdeslam, avvenuto il 18 marzo. Lo afferma l'emittente belga Vtm. In precedenza la polizia belga aveva ritrovato un "testamento" dei fratelli Bakraoui, morti kamikaze, in cui si leggeva che gli attentati all'aeroporto e al metrò sono stati realizzati "per vendicare Salah".