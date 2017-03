Bruxelles, amico del kamikaze di Zaventem fermato con bombole in auto

Massima allerta a Bruxelles per una macchina sospetta con a bordo tre bombole di gas in piazza Porte de Hal. Il veicolo, dopo aver superato alcuni semafori rossi, è stato fermato da una pattuglia della polizia. Tutta la zona è stata evacuata, sospeso il servizio metropolitano. Consistente il dispiegamento di agenti e militari nell'area. Il conducente dell'auto sarebbe un amico intimo del kamikaze che ha colpito all'aeroporto Zaventem nel marzo 2016.

L'uomo è stato arrestato e secondo la versione online del quotidiano "Dernier Heure", sarebbe molto legato a Najim Laachraoui, il kamikaze fattosi saltare in area il 22 marzo dello scorso anno nell'aeroporto della capitale belga, nonché artificiere degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015.



Nato nel 1989, si era recato in Siria ed era stato arrestato nella capitale belga nel 2014. È sospettato di essere membro di una filiera terrorista e nel 2016 era stato condannato a cinque anni di carcere nell'ambito di un processo sulla cosiddetta filiera Zerkani, che prende il nome da un reclutatore di combattenti per la Siria. La procura di Bruxelles ha fatto sapere intanto che a bordo dell'auto sono state trovate una bombola con gas e un'altra vuota ma che non c'erano alcun tipo di sistema di detonazione né nessun esplosivo. È stato rimosso il perimetro di sicurezza che era stato creato nella zona di Porte de Hal.