Bruxelles, allarme per un sospetto: era solo uno studente di fisica

Dopo cinque ore di massimo allarme nel centro di Bruxelles, con un intero quartiere isolato, negozi e biblioteche evacuati, commando speciali di polizia schierati per le strade, è stato finalmente bloccato l'individuo sospetto che camminava con dei fili che fuoriuscivano dagli abiti. Si trattava in realtà di un giovane ricercatore che studiava le onde e le radiazioni nella città, ha dichiarato il portavoce della polizia di Bruxelles-Capitale Ixelles, Christian De Coninck.

"In considerazione del fatto che la persona si è dimostrata molto passiva e molto sospetta durante l'operazione, la polizia ha deciso di costituirsi parte civile per recuperare il denaro speso per l'operazione", ha aggiunto De Coninck. L`individuo è stato arrestato in seguito dalle unità speciali e portato in commissariato per essere interrogato, riporta sul suo sito Le Soir.