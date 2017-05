Bruxelles, a migliaia in piazza alla manifestazione contro Donald Trump

Sono in migliaia, almeno novemila secondo gli organizzatori, i manifestanti che hanno invaso pacificamente le strade intorno alla Gare du Nord, a Bruxelles, per dire "no" al presidente Usa Donald Trump, dopo il suo arrivo nella capitale. Da tutto il Belgio, giovanissimi e anziani sfilano in nome del pacifismo, del femminismo, della difesa del diritto all'aborto e per dire "no ai muri", "no alla Nato" e "Trump non sei il benvenuto".