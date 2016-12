Bruxelles, 101 i feriti ricoverati

Delle 340 persone ferite durante gli attentati di Bruxelles, 101 sono ancora ricoverati in 33 strutture ospedaliere. Tra questi, 62 sono in terapia intensiva e 32 in un centro per grandi ustionati. Lo riferisce il Centro di crisi belga. Il bilancio delle vittime, ritenuto ancora provvisorio, resta fermo a 31 morti, compresi i tre kamikaze. Delle altre 28 al momento sono state identificate soltanto 24 persone.