Brucia un ragno con l'accendino e dà fuoco alla pompa di benzina

A Detroit (Michigan) un uomo sta facendo rifornimento in una stazione di benzina. Vede un ragno, si spaventa "a morte" (così ha dichiarato, in un secondo momento, alla polizia) e prova a ucciderlo con un accendino. Immediate si alzano le fiamme che, in pochi secondi, hanno avvolto sia la pompa che l'automobile, come testimoniato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.