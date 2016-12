Bronx, esplosione in una scuola

Esplosione in una scuola a Marble Hill, nel Bronx, a New York City. Almeno tre persone sono rimaste ferite, una in maniera più grave: sono tre operai che si trovavano nell'edificio dove ha avuto luogo lo scoppio, che si ritiene causato da una fuga di gas. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha confermato che i tre feriti hanno riportato gravi ustioni e che sono in corso verifiche sull'integrità dell'edificio.