Brody ha solo un mese di vita: tutta la città festeggia Natale in anticipo per lui

A Cincinnati, negli Stati Uniti, è tutto pronto per festeggiare Natale. Gli alberi sono stati addobbati con palline di tutti colori, le strade sono piene di luci. E poco importa se è settembre e se mancano diverse settimane al 25 dicembre. Brody Allen non ha tempo. Il bimbo ha due anni e i medici gli hanno dato al massimo un mese di vita : è malato di cancro . La città allora ha deciso di anticipare le feste e in tanti hanno mandato al bambino regali e cartoline perché il piccolo possa godere, probabilmente per l'ultima volta, della magia del Natale.

"Brody non si rende conto della gravità della sua malattia, è troppo piccolo, è felice e si sta godendo quel poco che resta della sua vita", ha detto il padre. Lo riporta LadBible. Lo scorso agosto i medici hanno diagnosticato al bambino un cancro al cervello e un altro alla spina dorsale. Gli hanno dato solo due mesi di vita. Da allora la famiglia è impegnata a rendere ogni sua giornata speciale per lasciare al loro piccolo più bei ricordi possibile.



I genitori hanno pensato di anticipare il Natale per festeggiarlo con lui, quando i vicini hanno sentito dei loro piani hanno voluto partecipare e hanno addobbato a festa pure le loro case. E così, a macchia d'olio, l'iniziativa si è estesa e ha aderito quasi tutta la città. In molti hanno mandato anche dei regali al piccolo Brody e delle cartoline d'auguri. Nessuno sa in realtà quanto tempo rimane al bimbo: potrebbe essere questione di giorni o di mesi. La famiglia ha lanciato su GoFundMe una raccolta fondi per raccogliere soldi per i trattamenti.