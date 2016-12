3 novembre 2014 Brittany Maynard si è suicidata: "Ho scelto di morire con dignità" La 29enne di Portland, malata terminale per un cancro al cervello, aveva annunciato in un video la sua intenzione di suicidarsi aprendo un forte dibattito sull'eutanasia Tweet google 0 Invia ad un amico

16:10 - Si è suicidata Brittany Maynard, la 29enne americana malata di cancro che qualche settimana fa aveva annunciato in un video di voler mettere fine alla sua vita, provocando un vivo dibattito sull'eutanasia negli Stati Uniti. Sean Crowley, un portavoce dell'associazione Compassione e Scelta, che lotta per il diritto all'eutanasia, ha dichiarato che Brittany è morta verosimilmente nella sua casa sabato.

Brittany, colpita da una forma molto aggressiva di cancro al cervello, aveva annunciato il suo progetto in un video postato sul suo sito (thebrittanyfund.org) che ha fatto il giro del web: lunedì scorso era stato visto piu' di 9,5 milioni di volte su Youtube. "Arrivederci a tutti i miei cari amici e alla mia famiglia che amo. Oggi è il giorno che ho scelto per morire con dignità, tenuto conto della malattia in fase terminale, questo terribile cancro al cervello che mi ha imprigionato... ma mi avrebbe imprigionato tanto di più" ha scritto la ragazza in un messaggio largamente diffuso sui social network.



"Brittany è morta, ma il suo amore per la vita e la natura, la sua passione e il suo spirito continuano a vivere" ha aggiunto Barbara Lee Coombs, presidente dell'organizzazione che ha sostenuto Brittany.