Brittany, critiche dal Vaticano: l'eutanasia è morte senza dignità

13:52 - "Il suicidio assistito è un'assurdità perché la dignità è un'altra cosa che mettere fine alla propria vita". Queste le parole del presidente della pontificia accademia per la Vita, monsignor Carrasco de Paula, commentando il caso di Brittany Maybnard, la 29enne malata di cancro che qualche settimana fa aveva annunciato in un video di voler mettere fine alla sua vita. "Non giudichiamo le persone - ha aggiunto - ma il gesto in sé è da condannare".

"Il gesto di Brittany Maynard - ha spiegato il "ministro" vaticano della bioetica - è in sé da condannare, ma quello che e' successo nella coscienza noi non lo sappiamo. Noi scegliamo sempre cercando il bene, il guaio è quando sbagliamo".



"La coscienza è come un santuario in cui non si può entrare. Ma riflettiamo - ha aggiunto - sul fatto che se un giorno si portasse a termine il progetto per cui tutti i malati si tolgono la vita, questi sarebbero abbandonati completamente: il pericolo è incombente perché la società non vuole pagare i costi della malattia e questa rischia di divenire la soluzione".



"Questa donna - ha detto ancora mons. Carrasco de Paula - lo ha fatto pensando di morire dignitosamente, ma è qui l'errore, suicidarsi non e' una cosa buona,è una cosa cattiva perché è dire no alla propria vita e a tutto ciò che significa rispetto alla nostra missione nel mondo e verso le persone che si hanno vicino".