British Airways, ripristinati alcuni voli | Sciopero di 8 ore in Italia

Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero 1 di 11 Afp Afp Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero 2 di 11 Ansa Ansa Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero 3 di 11 Ansa Ansa Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero 4 di 11 Ansa Ansa Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero 5 di 11 Ansa Ansa Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero 6 di 11 Afp Afp Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero 7 di 11 Afp Afp Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero 8 di 11 Afp Afp Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero 9 di 11 Afp Afp Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero 10 di 11 Afp Afp Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero 11 di 11 Afp Afp Voli: British Airways prova a ripartire, in Italia è sciopero leggi dopo slideshow ingrandisci

A Londra i computer in tilt, provocato da un guasto elettrico e non da un attacco di hacker, ha precisato la British Airways, hanno causato forti disagi alle migliaia di passeggeri in attesa di partire da Londra. E molti hanno criticato la compagnia per la mancanza di informazioni.



La British Airways si è affrettata a scusarsi con i passeggeri assicurando una serie di rimborsi e ha chiesto ai clinti a cui il volo è stato cancellato di non recarsi in aeroporto a meno che non siano stati dirottati su altri aerei.