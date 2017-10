Un agente australiano finisce sotto inchiesta per un video che fa discutere. Il poliziotto del Queensland, intervenuto con alcuni colleghi a Murgon, cittadina a 270 chilometri a nord-ovest di Brisbane, perché chiamati per schiamazzi in strada, fa finire il controllo in rissa, in un crescendo di tensioni con i residenti, arrivando alla fine ad aggredire persino una ragazzina. L'uomo, il sergente Gregory Kapernick, perde il controllo, apparentemente, senza motivo.