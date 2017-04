Brexit, vertice Ue a 27 ha approvato all'unanimità linee guida per il negoziato

Approvazione lampo per le linee guida e le prossime tappe - Per l'approvazione delle linee guida politiche, già validate all'unanimità giovedì nel Consiglio affari generali dai ministri responsabili per gli Affari europei, "è bastato un minuto". Lo ha indicato un portavoce del Consiglio europeo. Mercoledì il Collegio dei Commissari varerà la "Raccomandazione" sulla direttiva tecnica per il negoziato. Tale documento sarà sottoposto all'esame dei 27 ed è previsto che la versione definitiva verrà approvata in una nuova riunione del Consiglio affari generali convocata per il 22 maggio a Bruxelles.



Hollande: "La Brexit avrà un prezzo per il Regno Unito" - Il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, ha ribadito che la linea rossa nei negoziati è costituita dai 3 milioni di cittadini europei che vivono nel Regno Unito. Più duro si è mostrato il presidente francese Francois Hollande, il quale ha detto che la Brexit avrà un "prezzo" per il Regno Unito, che si ritroverà in una condizione "peggiore" rispetto a quella in cui si trova adesso, e ha assicurato che i 27 "difenderanno i loro interessi" nei negoziati.



Gentiloni: "Pochi pericoli per l'Italia" - Il premier Paolo Gentiloni da Bruxelles ha però ricordato che "bisogna ragionevolmente, con spirito non di vendetta, organizzare una separazione" dalla Gran Bretagna, "che avrà una complicazione tecnica-economica straordinaria". "In questa complicazione noi difendiamo gli interessi italiani - non ci sono grandi pericoli per l'Italia - difendiamo gli interessi dei nostri cittadini nel Regno Unito, e difendiamo l'unità dell'Unione", ha aggiunto.