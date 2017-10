Brexit, Tusk: spero via a fase due del negoziato a dicembre

"Dire che i progressi non sono sufficienti non significa che non ci sono progressi". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, in merito ai negoziati della Brexit che definisce "esagerate" le insistenze sulle difficoltà dei colloqui. I progressi "non sarebbero stati possibili senza il nuovo slancio dato dal discorso di Firenze della May", ha aggiunto, sperando di "di potere passare alla fase 2 del negoziato a dicembre".