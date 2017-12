Brexit, Tusk: se offerta Gb inaccettabile per Irlanda, anche per Ue

L'Unione europea rifiuterà le richieste da parte di Londra sulla transizione post Brexit e sul futuro patto commerciale, se l'Irlanda non sarà soddisfatta delle proposte legate agli accordi di confine con l'Irlanda del Nord. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in visita a Dublino. "Comprendo che questo sia difficile da capire per alcuni politici britannici", ha aggiunto Tusk.