Brexit, Tusk: "No accesso a mercato unico senza libera circolazione"

"Uscita ordinata Gb dall'Ue conviene a tutti" - "All'ultimo Consiglio c'è stata una discussione misurata e fredda - ha proseguito Tusk alla Plenaria di Strasburgo -, ora l'interesse di tutti e' avere una uscita ordinata. I leader sono d'accordo nel lasciare calmare le acque e rispettare la volontà del governo britannico in attesa della notifica". "Tutti i leader - ha concluso - si sono detti d'accordo nell'essere uniti e lavorare assieme. Inoltre è stato escluso ogni negoziato senza la notifica formale della procedura di uscita".



Juncker: "No mercato unico senza libertà movimento" - La linea dell'Unione europea sulla Brexit è stata ribadita anche dal presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker: "Non si può avere il mercato unico senza assicurare le quattro libertà, tra cui quella di movimento. Su questo punto sono d'accordo con il Consiglio europeo".



"Crescita è già priorità Ue, non serve cambio" - Juncker ha poi parlato di crescita e occupazione in Europa, che "erano già le nostre priorità dall'epoca del mio insediamento nel 2014". "Le priorità non vanno riviste - ha aggiunto -, mi rifiuto di rivedere tutto. Non è il momento di rivedere i Trattati ma di applicare quanto deciso, accelerare le riforme, non cambiarne contenuto".