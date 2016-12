Brexit,Tusk: negoziato fragilissimo

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in vista del delicato negoziato con la Gran Bretagna in agenda al vertice europeo di giovedì e venerdì, lancia l'allarme. "Questo è un momento critico - scrive su Twitter -. Il rischio di rottura è reale visto che il negoziato #UKinEU è fragilissimo. Maneggiare con cura. Ciò che è rotto non può essere riparato".