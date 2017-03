Brexit, Tusk: "I negoziati Gb-Ue saranno difficili e conflittuali"

Le discussioni dei negoziati per la Brexit "saranno difficili, complesse, e a volte anche conflittuali, non c'è nessun modo per evitarlo". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nel presentare la bozza delle linee guida per i negoziati. Tusk ha aggiunto: "Deve essere chiaro che terrorismo e sicurezza sono un problema comune " di Gran Bretagna e Ue e "non dovranno essere usate come merce di scambio".