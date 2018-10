Brexit, Tusk: "Fiducia ma scenario senza l'accordo è più vicino"

Sulla Brexit "dobbiamo restare fiduciosi e determinati, poiché c'è volontà di continuare questi negoziati da entrambe le parti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nella sua lettera di invito ai leader per il vertice di mercoledì e giovedì. "Ma al tempo stesso, responsabili come siamo, dobbiamo preparare l'Ue per uno scenario di non accordo, che è più possibile come mai prima d'ora", ha aggiunto Tusk.