Brexit, Tusk: è stato solo un incidente, non ci saranno altri casi

"E' importante mandare al mondo intero un messaggio forte: la Brexit, per quanto triste e piena di significati, è solo un incidente, non l'inizio di un processo". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, a margine del vertice Nato a Varsavia. "A tutti i nostri avversari che, all'interno e all'esterno della Ue, sperano in un seguito, voglio dire: non vedrete sullo schermo la parola 'Continua'", ribadisce Tusk.