Brexit, Tusk: "Come andrà a finire? Dipende da Londra"

"Con un buon accordo, senza accordo o senza Brexit: dipende da Londra come andrà a finire". Lo ha detto Donald Tusk riferendo davanti alla plenaria del Parlamento europeo circa i risultati dell'ultimo vertice Ue. "In ogni scenario - ha detto quindi il presidente del Consiglio Ue - proteggeremo i nostri interessi solo se saremo uniti. Davanti a noi abbiamo lo stress test più duro, se falliremo sarà una sconfitta per tutti".