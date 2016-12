Brexit, Trump: se Obama non si fosse intromesso, forse voto diverso

"A molti Obama non piace. Il suo intervento è stato inopportuno. Se non lo avesse fatto forse sarebbe andata diversamente". Con queste parole Dondald Trump attribuisce parte della colpa del voto britannico per uscire dall'Ue a Barack Obama e in particolare all'intervento tenuto a Londra dal presidente Usa, lo scorso aprile, accanto al primo ministro David Cameron, intervento con cui invitava i britannici a restare nell'Unione europea.