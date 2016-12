Brexit,Trump: "Per il Regno Unito meglio uscire dall'Unione europea"

Secondo Donald Trump, per il Regno Unito sarebbe meglio uscire dall'Unione europea. "Credo che il tema della migrazione sia stato una cosa orribile per l'Europa. In gran parte spinta dall'Ue. Personalmente direi che farebbero meglio senza l'Unione", ha dichiarato il candidato repubblicano "di fatto" per la Casa Bianca a Fox News. "Non lo dico però come raccomandazione - ha precisato -, è giusto la mia sensazione".