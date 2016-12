Brexit,Tony Blair: "Gb resti in Ue"

L'ex primo ministro britannico, Tony Blair, invita gli elettori inglesi a mantenere la Gran Bretagna nell'Unione Europea. In una intervista al "Financial Times" ha spiegato che il referendum sulla Brexit "non riguarda solo la permanenza in Europa, ma anche il futuro della stessa Gran Bretagna". Secondo Blair gli elettori inglesi "assimileranno gradualmente" che la Brexit potrebbe innescare l'indipendenza per la Scozia.