Brexit, Tokyo minaccia Londra: imprese giapponesi andranno in Ue

Dura presa di posizione di Tokyo nei confronti di Londra dopo la Brexit. "Le imprese giapponesi con il quartier generale in Gran Bretagna potranno decidere di spostarsi nell'Europa continentale se le leggi Ue cesseranno di venire applicate in territorio britannico", fa sapere il ministero degli Esteri nipponico, che invita il neo premier britannico Theresa May ad agire "per minimizzare gli impatti negativi dell'uscita dall'Ue".