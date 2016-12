Brexit, Times: "Londra non ha un piano a causa di divisioni governo"

Da quanto è trapelato il memo non è un rapporto di Governo ma semplicemente un biglietto scritto da un rappresentante di una società di revisione assoldata dal governo: proprio per questo non sarebbe da considerare una fonte attendibile. La nota, però, evidenzia due fazioni: il ministro degli Esteri Boris Johnson, il segretario del commercio internazionale Liam Fox e il segretario Brexit David Davis contro Mr. Hammond, politico conservatore, e il segretario d'Greg Clark.



Secondo Skynews nel biglietto si afferma che "L'appello del governo alla Corte Suprema deve essere visto in questa luce: si tratta di evitare qualsiasi dibattito pubblico più di quanto sia necessario". Si evidenzierebbe, inoltre che "Il Primo Ministro sta rapidamente acquisendo la reputazione di affrontare le decisioni e i dettagli per risolvere le questioni da sola, cosa che non è sostenibile".



"I singoli dipartimenti sono occupati a sviluppare i loro piani per attuare la Brexit creando più di 500 progetti che sarebbero ben oltre le capacità e le competenze di attuazione del Governo. Un solo Dipartimento ha stimato che avrà la necessità di aumentare il proprio staff di almeno il 40%".



Sebbene individualmente sarebbero state individuate delle strategie di attuazione secondo quando riporta Skynews "ci sarebbe bisogno di sei mesi prima di avere una visione completa delle priorità e delle strategie di negoziazione in linea con l'evoluzione della politica inglese e europea".



La necessità di avere più personale addetto per la realizzazione della Brexit porterà "una ulteriore compressione dei costi operativi dei Dipartimenti per compensare le nuove spese". Per il futuro sono individuate tre aree di intervento: le decisioni delle singole aziende, "ci si aspetta che anche altri grandi giocatori, come la Nissan, puntino una pistola alla testa del Governo"; la visione delle industrie e il business in generale.



La nota terminerebbe con una constatazione non proprio positiva: "L'industria ha avuto due spiacevoli rivelazioni: la prima che la priorità del Governo rimane la sua sopravvivenza politica e non quella economica, la seconda è che in tempi brevi non ci sarà una chiara strategia economica perché l'intero piano sarà sviluppato caso per caso".