Brexit, Theresa May: "Vogliamo che cittadini Ue rimangano in Gb"

"Vogliamo rassicurare tutti i cittadini Ue che risiedono legalmente in Gran Bretagna sul fatto che vogliamo che rimangano qui". Lo ha detto il premier Theresa May, riferendo ai Comuni sulla proposta britannica nei negoziati sulla Brexit per garantire i diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito. Il primo ministro ha aggiunto che saranno trattati come i britannici. "Nessuna famiglia sarà separata", ha sottolineato.