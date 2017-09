Brexit, Theresa May: trovare "accordo creativo" tra Gb e Ue

"Resta intatta la volontà di difendere la prosperità e sicurezza dei vicini europei", ha proseguito il primo ministro britannico dal complesso di Santa Maria Novella. Il successo dell'Ue è "profondamente" nell'interesse nazionale del Regno Unito. "Il Regno Unito è uno dei maggiori partner commerciali dell'Unione europea e l'Ue è il nostro maggior partner commerciale, quindi "non è necessario imporre dazi".



"Dobbiamo essere fantasiosi" - "Non faremo più parte del mercato unico, non pensiamo che si possano avere i benefici senza gli obblighi: dobbiamo trovare un nuovo quadro per un partenariato stretto ma con un equilibrio diverso. Non partiamo da zero", ha specificato Theresa May. "Un accordo di libero scambio di tipo canadese è quello più avanzato ma rappresenterebbe una restrizione e non sarebbe a beneficio di nessuno. Dobbiamo essere fantasiosi: possiamo fare di meglio di questo".



"Italiani in Gb, vogliamo che restiate" - La premier britannica lancia un messaggio ai 600 mila italiani che vivono nel Regno Unito: "Voglio reiterare a tutti gli italiani e ai cittadini Ue che vivono nel regno Unito che vogliamo che restiate, siete preziosi per noi e vi ringraziamo per il vostro contributo. L'impegno è di assicurare che voi continuate a vivere le vostre vite come prima. Mi auguro che per i cittadini italiani il mio sia un messaggio rassicurante: i loro diritti verranno garantiti anche nel futuro. Vogliamo che rimaniate, diamo moltissimo valore a quello che fate".



"Rispetteremo gli impegni con l'Ue" - Theresa May assicura che la Gran Bretagna "vuole mantenere viva un'Europa prospera e sicura. Alcune affermazioni fatte sono esagerate e non sono di nessun aiuto, non voglio che i nostri partner abbiano timore che dovranno pagare di più o ricevere di meno, noi continueremo a rispettare i nostri impegni".



"Periodo di transizione è nell'interesse comune" - Sull'attuazione della Brexit, Theresa May spiega: "Un accordo di transizione è nell'interesse di tutti". Il primo ministro ha formalizzato la proposta di una fase "di attuazione" durante la quale Londra punta a restare nel mercato unico, offrendo in cambio il mantenimento dei suoi impegni finanziari verso Bruxelles. Tale periodo, secondo i media, dovrà essere di due anni e prevedere un versamento di circa 20 miliardi di euro al bilancio comunitario.



"Vitale collaborazione Gb-Ue su sicurezza" - "La collaborazione nel campo della sicurezza è vitale perché abbiamo gli stessi valori - ha proseguito la May -, è fondamentale lavorare insieme. Proponiamo un accordo ambizioso e di ampia portata che possa garantire un meccanismo completo per la collaborazione su sicurezza e giustizia penale".



"Il futuro della Gb è radioso" - Nessun dubbio sul futuro che attende la Gran Bretagna. La May resta convinta che il futuro del Paese, avviato verso la Brexit, sia "luminoso". "I nostri fondamentali economici sono solidi", ha detto, ricordando anche il valore del sistema accademico e d'istruzione del Regno e "lo spirito indomabile" del popolo britannico.



Brexit: Barnier apre ad altri due anni di trattative - Il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, ha lodato lo "spirito costruttivo" del discorso pronunciato oggi a Firenze dalla premier britannica Theresa May. E quanto alla proposta di un periodo di transizione di due anni in cui Londra resterebbe nel mercato unico, "se l'Ue lo desidera, questa richiesta potrà essere presa in considerazione alla luce delle linee guida", ha aggiunto Barnier. In ogni caso i 27 Paesi aspettano di vedere la "traduzione concreta in documenti" delle parole della May da Firenze.