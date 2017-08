Brexit, Theresa May smentisce che il conto sarà da 40 miliardi

Il premier britannico, Theresa May, smentisce l'ipotesi di un conto da 40 miliardi di euro che Londra sarebbe disposta a pagare all'Ue per la Brexit. La May "non riconosce" una cifra di questo genere, ha spiegato un suo portavoce dopo che sulla stampa britannica è tornata a comparire questa stima, già smentita in precedenza da una fonte governativa.