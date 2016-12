Brexit, Theresa May pronta a sfida per leadership Tory dopo Cameron

Theresa May scende in campo nella sfida per la successione a David Cameron alla guida del partito conservatore. Il ministro dell'Interno scrive sul Times di voler "riunire la Gran Bretagna" e sanare la frattura referendaria fra Tory. Mentre al Telegraph fa sapere di voler nominare "uno zar per la Brexit". Un sondaggio fra i militanti le dà ora ben 17 punti su Boris Johnson, i due sono i maggiori pretendenti al dopo-Cameron.