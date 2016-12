Brexit, Theresa May: cercheremo miglior accordo per uscita da Ue

Theresa May si impegna a cercare "il miglior accordo possibile" per traghettare la Gran Bretagna fuori dall'Ue, confermando che "Brexit significa Brexit". La premier in pectore lo ha detto dinanzi a Westminster dopo essere stata proclamata leader dei Tory. Accompagnata dal marito e applaudita dai deputati, ha ammesso che il Paese affronta "tempi difficili e incerti", ma ha evocato "una visione positiva" per il futuro.