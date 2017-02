Brexit, Telegraph: Ue vuole da Londra 60 miliardi sterline fino 2023

La Commissione europea vuol far pagare alla Gran Bretagna finanziamenti comunitari fino al 2023 per la Brexit. Lo scrive The Telegraph, secondo cui la "Brexit Bill" sarebbe di 60 miliardi di sterline (70 miliardi di euro). Il quotidiano conservatore (ed euroscettico) scrive che la proposta è stata fatta dal negoziatore Ue Michel Barnier ai responsabili dei 27 paesi europei (Gb esclusa), e sarebbe la condizione per raggiungere un accordo con Londra.