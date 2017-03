Brexit, Tajani: "Nessun accordo se saranno colpiti i cittadini Ue"

"Decisioni unilaterali della Gran Bretagna che colpiscano i cittadini europei sarebbero contrarie ai Trattati e illegali". E' quanto ha dichiarato il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani. "Non raggiungere un accordo su questo significherebbe non raggiungere alcun accordo, tale scenario sarebbe una catastrofe per tutti ma soprattutto per la Gran Bretagna", ha aggiunto.