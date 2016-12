Brexit, sentimento anti-Ue avanti nei sondaggi dopo scontro migranti

Un nuovo sondaggio dà gli euroscettici davanti nel referendum sulla Brexit. Secondo la rilevazione di Opinium per l'Observer gli anti Ue sono al 43%, contro il 40% della campagna "Remain". Il domenicale sottolinea come sia stato proprio l'acceso dibattito sull'immigrazione a spostare molti consensi in favore dello schieramento che vede nell'uscita dall'Unione la possibilità di controllare e ridurre drasticamente gli ingressi nel Regno Unito.

Intanto David Cameron promette di "far pagare" ai leader della campagna pro-Brexit le "siocchezze sui trampoli" che diffondono per convincere gli elettori a votare per l'uscita dall'Ue. Il premier britannico, intervistato dal Daily Mail, ha accusato l'ex sindaco di Londra Boris Johnson e il ministro della Giustizia Michael Gove di promettere cose che semplicemente non hanno senso, come l'idea che la Gran Bretagna, fuori dall'Ue, potrebbe velocemente negoziare una serie di vantaggiosi accordi internazionali."E' una questione di buonsenso: se ti tagli fuori dal tuo più grande mercato, la tua economia ne è danneggiata. E loro lo sanno".