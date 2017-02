Brexit, Scozia: "Rischiamo nuovo referendum su indipendenza"

"L'assoluta intransigenza" del governo britannico guidato da Theresa May in tema di Brexit potrebbe portare a un nuovo referendum sull'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Lo ha detto il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, in un'intervista al Times. "Non è troppo tardi perché il governo britannico cambi corso, ma il tempo sta per scadere", ha detto la Sturgeon.