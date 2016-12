Brexit, Schauble: no a maggiore integrazione nell'Eurozona

"Una maggiore integrazione nell'Eurozona non è al momento in primo piano". Lo ha affermato il ministero delle Finanze a Berlino, confermando la sua contrarietà a ulteriori cessioni di sovranità fra i Paesi della moneta unica come risposta alla Brexit. Ora si tratta di mantenere uniti i 27 Paesi rimasti e di dimostrare che un singolo Stato non è in grado da solo di venire a capo dei problemi di oggi, ha concluso la nota del ministero.