Brexit, il tedesco Schaeuble: "Se Londra ci ripensa siamo pronti a riaccoglierla"

"Se la Gran Bretagna dovesse cambiare idea" sulla Brexit, "le porte sarebbero aperte" per un rientro di Londra nell'Unione europea. Lo afferma il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, sottolineando però che "è il governo britannico che deve prendere le sue decisioni" in merito. La precisazione arriva all'indomani del voto britannico, che ha dato un duro colpo al premier Theresa May e alla sua linea dura sulla Brexit.