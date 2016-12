Brexit,Renzi: sgomento per agguato a deputata Cox, odio non prevarrà

"Un orribile atto di odio che getta un'ombra sul cuore di tutti noi". Con queste parole Matteo Renzi ha espresso al leader laburista Jeremy Corbyn e al premier britannico David Cameron lo sgomento e il dolore suo personale, di tutto il governo italiano e del Pd per l'aggressione che ha portato alla morte della deputata anti-Brexit Jo Cox. "L'odio - ha aggiunto il presidente del Consiglio - non prevarrà mai, né in Inghilterra né altrove".